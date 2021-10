Cronograma de vacinação contra covid-19 em VR - Reprodução

Publicado 26/10/2021 18:40

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em Volta Redonda será realizada nesta quarta-feira, dia 27, nas Unidades de Saúde, das 08h às 16h.

Nove unidades irão funcionar com horário estendido, até as 21h: São João, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz.

De acordo com o cronograma, a primeira dose continua em repescagem para pessoas a partir de 12 anos. Os documentos necessários para receber a vacina são: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A segunda dose da AstraZeneca será para vacinados com a primeira dose até agosto. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não há remessas de AstraZeneca disponíveis no município, por isso, a segunda dose poderá acontecer através da intercambialidade de vacinas, com a aplicação da Pfizer.

Já a segunda dose da Pfizer estará disponível para vacinados com a primeira dose até setembro. CoronaVac para vacinados com a primeira dose até 04/10/2021.

A terceira dose será para profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido a 2ª dose até abril. Os profissionais e estagiários devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação covid-19.

A dose de reforço será também ofertada para idosos de 80 anos ou mais que receberam a 2ª dose até julho e pessoas de 60 a 79 anos que tomaram a segunda dose até junho. Para ser vacinado, é necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19.