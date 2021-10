Vereador Rodrigo Furtado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah - Divulgação

Publicado 28/10/2021 01:11

Volta Redonda - O vereador Rodrigo Furtado esteve na última terça-feira, dia 26, no Rio de Janeiro, e conversou com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, sobre a implantação de uma agência de Desenvolvimento Econômico em Volta Redonda. De acordo com o parlamentar, o secretário prometeu viabilizar o inovador projeto que visa desburocratizar o cotidiano dos novos empreendedores.

“A ideia é implementar no município uma agência de Desenvolvimento Econômico em Volta Redonda. E como o próprio nome já sugere, o objetivo principal dela é estimular geração de emprego e renda a fim de fortalecer as bases econômicas de Volta Redonda. O mais interessante é que essa agência carrega em seu bojo os pilares essenciais da responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança. Após implementada essa agência, os empreendedores ganharão tempo e agilidade na hora de abrir sua empresa ou emitir documentos”, esclareceu o vereador.

Durante o encontro, outros projetos relacionados à geração de renda também foram tratados, entre eles, um simpósio sobre desenvolvimento sustentável em Volta Redonda.

“Há muito tempo nossa cidade não é mais apenas a cidade do aço. Temos que olhar para frente, para o futuro, mas de forma responsável e sustentável. A economia verde é o novo capitalismo. Não se progride destruindo o meio ambiente. E em Volta Redonda infelizmente ainda não percebemos essa cultura de forma generalizada. Diante disso, Farah, que entende muito do assunto, quer possibilitar novos investimentos sustentáveis. Para isso é necessário um simpósio para identificar formalmente as demandas e os principais entraves que impedem ou atrasam esse crescimento”, falou Furtado.

Ainda segundo Rodrigo na conversa com Farah outra ideia é de incentivar a produção de energia limpa na cidade.

“Meu objetivo agora, depois de uma conversa promissora com o secretário de desenvolvimento econômico é conseguir verba para a construção de uma nova unidade de tratamento de águas para Volta Redonda e estabelecer regras e viabilizar o uso de energia limpa na cidade. Desta forma poderemos garantir recursos extras para Volta Redonda através do ICMS verde”, comentou o vereador.