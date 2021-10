Cerca de 150 pessoas participaram da plenária - Divulgação

Publicado 28/10/2021 00:39

Volta Redonda - Uma audiência pública para tratar sobre o Plano Diretor (PD) de Volta Redonda foi realizada na terça-feira, dia 26. Cerca de 150 pessoas participaram da plenária que aconteceu na Câmara de Vereadores.

"A audiência contou com a aprovação de todos vereadores desta casa", destacou o vereador Walmir Vitor (PT).

O professor Fernando Pinto, doutor em biologia, coordenador da equipe ambiental do Movimento Ética na Política (MEP-VR), defendeu a importância de ouvir a comunidade, antes dos vereadores seguirem para a votação.

“O dar seguimento a escuta a sociedade civil organizada será importantíssimo. O MEP entende que a cidade carrega grandes dívidas socioambientais para com a população, e assim a utilização social dos vazios urbanos é fundamental. O Movimento desde 2018 vem pautando a pedreira desativada no bairro Voldac, como lugar para destinação adequada de um bem público. Acreditamos poder contemplar no capítulo Áreas Verdes do Plano Diretor, a nossa proposta da criação de uma nova Unidade de Conservação Municipal, Monumento Natural Pedreira da Voldac”, disse o biólogo que em seguida entregou a proposta ao vereador Paulo AP.

A mesa da audiência contou com a presença dos agentes do Governo Municipal, assessor técnico da Câmara, empresário do setor de construção civil, vereadores da comissão do Plano Diretor, ex-secretário de planejamento e representantes dos segmentos mobilidade urbana e direitos humanos.

Depois de cerca de três horas de exposições e debates, o vereador Walmir Vitor (PT), presidente da mesa, enumerou as propostas do plenário, e também da mesa expositora: trabalhar junto ao conjunto de vereadores para não dar seguimento a 2ª votação do PL 12 do PD, sem antes ouvir as proposições da sociedade; criação de comissão popular para diálogo direto com Câmara e realizar outras Audiências Públicas.