Publicado 28/10/2021 11:20

Volta Redonda - Por conta das chuvas que atingem a região nos últimos dias, o Rio Paraíba do Sul está com 1,96 acima do nível normal na manhã desta quinta-feira, dia 28, em Volta Redonda. A informação foi divulgada pelo coordenador da Defesa Civil da cidade, Rubens Siqueira.

“Esse volume é consequência da chuva de mais de 100 ml que caiu no município de Resende no dia anterior, e leva cerca de 8 horas para chegar aqui em Volta Redonda”, disse.

Ainda de acordo com o coordenador, as pistas que passam por baixo das pontes Pequetito Amorim e Presidente Médici, no Aterrado foram interditadas. Ele também explicou que a represa de Furnas opera com 40% da capacidade e o escoamento da água em Volta Redonda segue normal.

Segundo a Defesa Civil, a previsão é de chuva fraca a moderada para o feriado prolongado de Finados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Na cidade existe o decreto 16.830 que estabelece o estado de alerta em todo o município no período de 1º de novembro de 2021 a 31 de março de 2022. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

“A partir do dia 1º de novembro, inicia-se o período de alerta de verão. Esse período é declarado pelo Poder Executivo Municipal, devido às chuvas extremas que ocorrem onde o sistema de Defesa Civil, composto pelas secretarias e autarquias, voltam suas atenções de pronta resposta ao plano de chamadas para as ações de natureza hídrica, geológica e humana, em cumprimento ao Plano de Contingência do município”, falou Rubens.