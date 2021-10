Dados sobre a covid-19 desta quinta-feira, dia 28, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 28/10/2021 18:54

Volta Redonda - No final da tarde desta quinta-feira, dia 28, Volta Redonda divulgou os dados sobre a covid-19 na cidade. Segundo o boletim epidemiológico mais uma morte foi registrada e total chega a 1.255.

Os casos confirmados da doença são 40.802. As taxas de ocupação de leitos estão em 21% de UTI e 17% dos leitos clínicos na rede pública; já na rede privada, 12% de UTI e 13% dos leitos clínicos.

No município, 419.151 doses da vacina contra covid já foram aplicadas, sendo 227.698 de primeira dose, 175.151 segunda dose e 16.302 terceira dose, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).