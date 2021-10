Projeto de lei cria o "Pipodromo" em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 29/10/2021 06:54

Volta Redonda - A Câmara de Vereadores de Volta Redonda aprovou na noite desta quinta-feira, dia 28, por unanimidade, em primeira votação, o projeto que cria o Pipódromo Municipal.

Na galeria do plenário estavam vários pipeiros que participam da APVR ( Associação dos Pipeiros de Volta Redonda ) que acompanharam atentos a aprovação da lei de autoria do Vereador Rodrigo “Nós do Povo”.

Projeto de lei cria o "Pipodromo" em Volta Redonda Divulgação De acordo com o Projeto de lei, o pipódromo será um espaço específico para prática da atividade esportiva, artística e de lazer de soltar pipa e que seja realizada com segurança para os praticantes e para a sociedade em geral.

Ainda segundo, o Art. 3º do PL, “a prática de soltar pipa deverá se concentrar na Ilha São João, em área reservada para este fim, observando todas as regras e procedimentos legais, a fim de que os participantes, simpatizantes e organizadores usufruam do local com segurança, de acordo com os ditames das Leis Estaduais nº 5.610/2009 e 8.562/2019”, diz o texto.