Ação remove oito pontos de bloqueios montados pelo tráfico de drogas no bairro Santo AgostinhoDivulgação/ PM

Publicado 29/10/2021 16:53 | Atualizado 29/10/2021 16:59

Volta Redonda - Uma ação integrada removeu oito pontos de bloqueios montados pelo tráfico de drogas em Volta Redonda. A operação “retirada de quebra-molas e ordenamento urbano" aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 29, no Morro da Conquista, bairro Santo Agostinho.

Através de uma nota, o comando do 28º BPM, disse que esses bloqueios são montados pelo tráfico de drogas para impedir ou dificultar ações policiais na localidade.

“As lombadas foram colocadas por marginais que agem no bairro e tinham o intuito de dificultar o acesso e o trânsito das forças de segurança que realizam o patrulhamento do bairro, garantindo o exercício dos direitos individuais previstos na nossa Constituição Federal, bem com levar a paz aos cidadãos de bem. Atitudes deste tipo não serão toleradas”, diz o texto do 28º BPM.

Durante a ação, que envolveu agentes do 28°Batalhão de Polícia Militar e guardas municipais, três motos abandonadas em via pública também foram recolhidas e encaminhadas ao depósito público municipal.