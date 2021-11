100% virtual, IV Bienal do livro de Volta Redonda tem como tema 'Periferia Conectada' - Divulgação

Publicado 04/11/2021 08:53

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 04, começa a IV Bienal do Livro de Volta Redonda com o tema “Periferia Conectada”. O evento gratuito realizado pelo Instituto Dagaz oferece atrações para pessoas de todas as idades.

A feira, que segue até domingo, dia 07, destaca e coloca em debate a arte cotidiana, encontrada pelas ruas. Por conta da pandemia, este ano, o evento será 100% virtual.

As atividades poderão ser conferidas no site www.quartabienaldolivro.com.br. A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, explicou que após o evento, as obras continuarão disponíveis na plataforma digital.

“Essa é a primeira feira virtual realizada na Região Sul Fluminense, é toda interativa em terceira dimensão, 360 graus, o que fornece ao público a sensação de estar mesmo visitando uma feira com estandes e salas de exibição”, disse.

Neste primeiro dia, a partir das 16h, haverá a apresentação da atriz, cantora e compositora Bia Bedran. Ela é reconhecida pelo seu trabalho dedicado ao público infantil como o Canta-Conto, Baleia Verde e Lá vem História, na TV Cultura e na TV Brasil.

Além dos estandes virtuais de livrarias, editoras, instituições de ensinos, de cultura e autores, que comercializarão os produtos com preços e descontos diferenciados, nesta edição, a bienal conta com as salas virtuais: Sarau, Contadores de História, Escritores, Palestrantes, Artistas e Grupos, gastronomia. Toda a programação pode ser conferida nas redes sociais do Instituto Dagaz e da IV Bienal do Livro de Volta Redonda.