Dados covid-19 em Volta RedondaReprodução

Publicado 04/11/2021 19:14

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda confirmou nesta quinta-feira, dia 04, mais duas mortes em decorrência da covid-19. As vítimas eram uma mulher, de 34 anos, com comorbidades, e um homem, de 42 anos. Os óbitos ocorreram no mês de outubro deste ano.

Com a atualização, o total de mortes na cidade chega a 1.262. Ainda segundo as informações, existem sete pacientes internados em leitos clínicos/SUS, todos no Hospital Regional Zilda Arns. Não há pacientes internados com covid-19 nos hospitais e demais unidades mantidas pela Prefeitura de Volta Redonda.

A SMS também informou nesta semana “em virtude da expressiva redução de casos confirmados e óbitos causados pela covid-19”, agora os boletins epidemiológicos serão informados as segundas, quartas e sextas. Nos outros dias serão divulgadas as ocorrências de novos óbitos e o número de internados pelo SUS em residentes da cidade.