Garotos de Aço passam por bateria de testes funcionais Divulgação/ VRFC

Publicado 07/11/2021 13:28

Volta Redonda - No último sábado, dia 06, o departamento de fisiologia do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) realizou uma bateria de testes funcionais com os atletas do sub-20.

O processo aplicado foi o FMS” (Functional Movement Screen), segundo a diretoria, o método é utilizado nos maiores centros esportivos do mundo e que na base são poucos os clubes que têm esta ferramenta.

O Fisiologista do Voltaço, Cláudio Toledo, disse que o FMS chega para otimizar o trabalho de performance e prevenção de lesão.

“O FMS consiste em uma bateria de Testes Funcionais onde podemos identificar possíveis disfunções e, com estas informações, trabalhar de forma mais assertiva”.

Campeonato Carioca sub-15

No Campeonato Carioca, o sub-15 do VRFC venceu o Fluminense por 2 a 0 pelas quartas de final jogando nas Laranjeiras. Pedro e Vitor marcaram os gols do Voltaço. Com a vitória, os Garotos de Aço irão disputar agora a Taça Rio. O adversário tricolor irá sair do confronto entre Nova Iguaçu e Bangu.