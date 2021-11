1ª, 2ª e 3ª doses serão aplicadas na Ilha São João, das 08h às 20h - Divulgação

1ª, 2ª e 3ª doses serão aplicadas na Ilha São João, das 08h às 20hDivulgação

Publicado 11/11/2021 07:00

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 11, Volta Redonda realiza drive-thru de vacinação contra a covid-19 na Ilha São João, das 08h às 20h. No local, haverá área destinada a pedestres. Segue a programação:

- Repescagem de primeira dose para pessoas a partir de 12 anos, que ainda não se vacinaram. Documentos necessários: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

- Segunda dose será destinada para aqueles vacinados com a primeira dose até 10/10/2021. É necessário apresentar o cartão de vacinação contra a covid-19.

- Terceira dose: profissionais de Saúde e estudantes da área de saúde que tomaram a segunda dose até 13/08/2021; pessoas com comorbidades de 40 a 49 anos que vacinaram com as duas doses até 16/05/2021; imunossuprimidos que vacinaram com duas doses até 14/10/2021 e pessoas acima de 50 anos que vacinaram até 13/08/2021.