Publicado 17/11/2021 09:16

Volta Redonda - Um homicídio foi registrado na noite de terça-feira, dia 16, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Rafael de Oliveira Dias.

Segundo as informações divulgadas, ele foi baleado na Servidão 2, no bairro Três Poços. O corpo foi removido para o IML que fica no mesmo bairro onde ocorreu o crime.