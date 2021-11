Programação de vacinação nesta 3ª feira, dia 16, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 15/11/2021 22:02

Volta Redonda - Volta Redonda retoma nesta terça-feira, dia 16, a vacinação contra a covid-19. A aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses, será das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde.

Primeira dose - Repescagem para pessoas acima de 12 anos. É necessário apresentar RG, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Segunda dose - Antecipação para vacinados até 26/10/2021, com qualquer imunizante (AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer). O intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª doses é de 21 dias.

Terceira dose - Profissionais de saúde e estudantes da área de saúde; pessoas com comorbidades de 40 a 49 anos; pessoas acima de 50 anos que receberam a segunda dose até 19/08/2021; imunossuprimidos que receberam a 2ª dose até 20/10/2021. No ato da vacinação, é necessária a apresentação do cartão de vacinação covid-19.