Equipe do Cense Ialgu e do socioeducativo juiz-forano participam de intercâmbio Divulgação

Publicado 13/11/2021 11:55

Integrantes da equipe do Centro de Socioeducação Irmã Assunción de La Gandara Ustara (Cense Ialgu), do Degase em Volta Redonda, participaram de um intercâmbio com outros agentes de uma unidade de Juiz de Fora, do sistema socioeducativo mineiro.

A interação aconteceu nesta semana, na quarta e quinta, dias 10 e 11. Segundo a gestão operacional da unidade de internação do Sul Fluminense, a iniciativa teve o objetivo de trocar ideias e experiências de práticas, no contexto da socioeducação e da administração do Cense Ialgu, como explicou o diretor operacional da unidade, Leandro Mello Bustamante.

“Solicitamos essa viagem a Juiz de Fora para que pudéssemos alinhar algumas questões. Eles têm um formato interessante de promover o desenvolvimento do jovem, uma boa aplicabilidade das medidas e muita qualidade no serviço fim, que é a socioeducação. Participamos de um programa de apresentações, de ambas as unidades, para que, juntos, pudéssemos compartilhar dessa troca de ‘expertise’ e assim constantemente melhorar a qualidade do nosso atendimento”, falou o diretor.

Além de Mello, mais quatro servidores do Cense Ialgu conheceram as instalações do sistema socioeducativo da cidade mineira: o diretor da unidade, Osnerio Abreu; o coordenador do Programa de Abolição à Ideologia Faccional do Sistema Socioeducativo (Paifss), Edsom Batista Antunes; diretor interino de segurança, Luiz Fernando Reis; e a diretora interina de atendimento, Gabriela Lima.