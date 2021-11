Plano de vacinação contra covid nesta 6ª feira, dia 12, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 12/11/2021 10:33

Volta Redonda - Confira a programação de vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira, dia 12, em Volta Redonda. A aplicação ocorrerá nas Unidades de Saúde, das 08h às 16h.

Sendo que as unidades dos bairros: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz funcionam até as 18h; já nas unidades: 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande, o horário de funcionamento será até as 21h.

Primeira dose: pessoas acima de 12 anos.

Segunda dose (AstraZeneca e Pfizer): pessoas que receberam a primeira dose até 21/10/21.

Terceira dose: profissionais de saúde e estudantes na área de saúde que tomaram a segunda dose até 14/08/2021; pessoas com comorbidades de 40 a 49 anos vacinadas com as duas doses até 14/08/2021; pessoas acima de 50 anos vacinadas com duas doses até o dia 14/08/2021; imunossuprimidos que foram vacinados com duas doses até 15/10/2021.

Segunda dose (CoronaVac) pessoas que receberam a primeira dose até 21/10/21. Aplicação acontece nas unidades dos bairros Conforto e Jardim Paraíba, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).