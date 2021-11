Pesquisa é realizada em cidades da região Sul Fluminense - Divulgação

Pesquisa é realizada em cidades da região Sul FluminenseDivulgação

Publicado 11/11/2021 21:17

Volta Redonda - A coordenação do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) foi procurada pela pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), Ana Carolina Russo, para colaborar com a pesquisa de campo nas cidades de Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa e Barra do Piraí. A cientista explicou qual o objetivo de levantamento.



“Pesquisa visa analisar como as exposições diárias, poluição, alimentação e condições de trabalho, afetam a saúde das pessoas. O trabalho é feito através de coletas de sangue, urina e saliva para realização de exames que "mapeiam" as possíveis alterações provocadas pelo meio. Esses exames não são de acesso à população, uma vez que não são realizados na rede pública", ressaltou.

Ainda de acordo com a pesquisadora que trabalha no seu pós-doutorado, cerca de 50 amostras serão recolhidas.

“Os exames são todos coletados por um laboratório de referência em Volta Redonda, as coletas são feitas nos domicílios. Os voluntários, posteriormente terão acesso a todos os resultados de forma gratuita, e contam com o apoio dos pesquisadores para esclarecimento de eventuais dúvidas. Há sigilo absoluto dos nomes dos participantes, exigência do comitê de ética da instituição. São cerca de 50 amostras, e encerramos amanhã, dia 12”, disse.

Um dos conselheiros do MEP foi selecionado na quarta-feira, dia 10, para colaborar com a pesquisa, exatamente por estar na faixa etária entre 18 e 50 anos e ser do sexo masculino.

“Olha, fui contatado, via WhatsApp. A equipe agendou coleta de amostras em minha residência. O trabalho é muito importante, fato que me fez sugerir à direção do MEP ampliar a colaboração divulgando. Se você quer contribuir com ciência, pode contatar o MEP, via e-mail - [email protected] , e repassaremos à Dra. Ana”, falou.

Também segundo o conselheiro, a pesquisa ainda precisa de voluntários.

“Estamos precisando de voluntários nas cidades de Volta Redonda: bairros Dom Bosco, São Luiz, Volta Grande, Santo. Agostinho e Santa Cruz; Barra Mansa: bairro Colônia e Nove de Abril; Pinheiral: preferencialmente do Centro e Barra do Piraí: Distrito de Vargem Alegre”, comentou.