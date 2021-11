Acidente com caminhão do Exército deixa dois soldados feridos - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 16/11/2021 18:39

Volta Redonda - Um caminhão do Exército bateu ao tentar passar sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 16.

No choque, a estrutura e a lona do caminhão foram danificadas. O veículo é do 11° Batalhão de Polícia do Exército (BPE), na Vila Militar, no Rio.

Na colisão, dois soldados, um de 26 e outro de 24 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São João Batista (HSJB).