Volta Redonda abre neste sábado, dia 20, quatro Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19 - Reprodução

Publicado 20/11/2021 07:42

Volta Redonda - Neste sábado, dia 20, quatro Unidades de Saúde estarão abertas para vacinação contra a covid-19 em Volta Redonda. O horário de atendimento será das 09h às 16h.

As unidades são as seguintes: Conforto, Retiro II, São Geraldo e Volta Grande. De acordo com a programação, haverá aplicação de primeiras e segundas doses, além das doses de reforço.

- Pessoas acima de 12 anos que ainda não receberam a 1ª dose devem comparecer em um dos locais de vacinação, com um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

- Segunda dose para quem recebeu a 1ª de CoronaVac e Pfizer até 30/10/2021. A segunda dose da AstraZeneca (Oxford) para os vacinados até 23/10/2021.

- Dose de reforço para pessoas acima de 50 anos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose até 22/08/2021. Pessoas acima de 18 anos, incluindo a população com comorbidade, vacinadas com a 2ª dose até 23/06/2021 e imunossuprimidos vacinados até 23/10/2021.