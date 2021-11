Piso do comércio de VR sobe para R$ 1.417,75 - Divulgação

Publicado 23/11/2021 19:59

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 23, o novo piso dos trabalhadores do comércio foi divulgado. Aprovado neste mês de novembro, o valor passa a ser de R$ 1.417,75, retroativo a junho, data-base da categoria.

O Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR) e o SEC (Sindicato dos Empregados do Comércio) assinaram a convenção coletiva. Segundo o Sicomércio-VR, quem ganha acima do piso, o percentual de aumento foi de 7%.

O reajuste será calculado em cima da soma do salário e abono pagos este ano. Nas duas situações, as possíveis diferenças referentes aos meses sem o reajuste deverão ser pagas em até duas parcelas.

Ainda segundo o documento, no caso de quebra de caixa, será de R$ 49,00. O valor de lanche passa a ser R$ 7,90 e, para quem trabalha em shopping, R$ 11,10, retroativos a junho. O presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos comentou sobre o reajuste.

“Foi uma negociação bem complexa, devido ao atual momento pandêmico, que vivemos, com as empresas ainda enfrentando muitos desafios, principalmente, financeiros, mas, acreditamos na retomada da economia e conseguimos chegar a um acordo que ajuda os funcionários, mas também que não onere demais as empresas”, disse.