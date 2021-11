Grande apreensão de material do tráfico de drogas é registrada em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 25/11/2021 08:04 | Atualizado 25/11/2021 08:35

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou em uma grande apreensão de drogas no bairro Roma, em Volta Redonda. Outros materiais do tráfico, pistola e munições também foram encontradas durante a operação que ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 24.

De acordo com a ocorrência, os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram ao local após informações de que homem armado estava no sítio. Ao chegarem, o suspeito fugiu pela área de mata.

Os policiais realizaram buscas pela área e encontraram o seguinte material que estava enterrado em dois tonéis: uma pistola calibre 45, sete carregadores, três carregadores de pistola 9mm, quatro carregadores alongados de pistola 9mm, 40 munições calibre 5.56mm, 400 munições calibre 9mm, 40 bolas com pó branco embalado e prensado, 2.127 eppendorfs, contendo pó branco, cinco pés de maconha, 418 tabletes grandes cortados, 16 potes de fermento em pó, 27 mil sacolés vazios, 45 mil eppendorfs vazios, 51 folhas de etiquetas, seis bacias azuis, três balanças de precisão e três grampeadores.



Dois suspeitos foram presos, um deles é menor de idade. Eles foram levados para a 93ª DP, junto com os materiais.