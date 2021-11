Iniciativa atrai voluntários ao Banco de Sangue de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 24/11/2021 23:53

Volta Redonda - Segue até sexta-feira, dia 26, a "Semana do Doador Voluntário de Sangue", no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda. A ação também lembra o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quinta-feira, dia 25.

A iniciativa também visa intensificar a captação de voluntários no período que antecede as festas de fim de ano. Nesta semana, na segunda, dia 22, e na terça-feira, dia 23, o Banco de Sangue recebeu 51 doadores e, após triagem, 38 estavam aptos para a coleta.

O estoque do Núcleo atende quatro unidades na cidade, o Hospital São João Batista (HSJB), o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e o HINJA. Além de fornecer hemocomponentes para uma unidade em Pinheiral e outra em Piraí.

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e o horário de atendimento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Todos passam por triagem clínica, antes da coleta.

Para ser um doador, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado, mas se comer alimentos gordurosos é necessário aguardar por 3 horas antes de doar; apresentar documento original com foto; aguardar 02 dias se foi vacinado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac e aguardar 07 dias se foi vacinado contra a covid-19 com outro imunizante.