Câmeras de segurança flagram foragido da Justiça em VRDivulgação

Publicado 25/11/2021 12:14 | Atualizado 25/11/2021 12:15

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 25, um foragido da Justiça foi detido em Volta Redonda. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto por embriaguez ao volante.

A prisão aconteceu depois que câmeras de segurança da cidade flagraram o homem conduzindo um caminhão. Ele foi detido por guardas municipais, próximo ao acesso à Via Sérgio Braga, no Centro.

As câmeras possibilitam a identificação de placas de veículos. Elas são integradas ao sistema do Ministério da Justiça que registraram a placa, no momento em que o caminhão passava pelo Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado.

Logo após, os agentes da Guarda Municipal (GMVR) que estavam em patrulhamento foram acionados e realizaram a abordagem ao motorista em frente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Gil Portugal. O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, a 93ª DP.