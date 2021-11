Reunião foi realizada na segunda-feira, dia 29 - Divulgação

Publicado 30/11/2021 11:58

Volta Redonda - A Pedreira da Voldac em Volta Redonda vai se tornar uma Unidade de Conservação. A decisão foi feita após uma reunião com a equipe Ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) com o prefeito Antônio Francisco Neto. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 29.

Após escuta e ponderações sobre a proposta do Movimento, de criação da Unidade de Conservação na Pedreira da Voldac, o prefeito aprovou a proposta.

“Primeiro criaremos a Unidade de Conservação, depois investiremos todo ICMS ecológico na Pedreira da Voldac”, falou Neto.

O prefeito delegou ao secretário municipal do Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, que faça os encaminhamentos necessários. Este foi o segundo encontro do ano com prefeito com o MEP sobre o tema. O primeiro aconteceu no mês de maio.

“O encontro foi muito produtivo e participativo, nossas argumentações, os estudos realizados, os apoios recebidos de diferentes instituições de ensino através dos seus pesquisadores, a presença do Projeto Recriar, do Centro Educacional Dr. Catador, entre outros, tem aglutinando energias para consolidação da nossa proposta”, disse o doutor em biologia e coordenador da equipe ambiental do MEP, Fernando Pinto.

Durante a reunião, outros temas ambientais também foram elencados, entre eles: ampliação do entorno de proteção da área que envolve a pedreira, proposta de vereador Paulinho; a usina de lixo (compostagem); coleta seletiva associada ao desconto de IPTU; operacionalização de educação ambiental nas escolas do município; conexão das unidades: Pedreira - Fazenda do Ingá-Vale dos Puris.

A ambientalista, apoiadora da equipe do MEP e no Projeto Recriar, Marina Guião, que representou Volta Redonda na COP, Conferência Mundial do Clima, em Glasgow, Escócia fez as considerações finais. Na oportunidade ainda apresentou ao prefeito e ao secretário, os indicadores da agenda do primeiro semestre de 2022, o ‘Rio +30 Cidades’, na cidade do Rio de Janeiro.

“O evento discutirá o papel dos centros urbanos nas mudanças climáticas mundiais, será nos moldes da Rio +20, realizada em 2012. Volta Redonda poderá dar a sua contribuição”, disse Marina.