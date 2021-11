Ao todo, 480 unidades foram destinadas ao Lar dos Velhinhos de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 29/11/2021 12:12

Volta Redonda - O município de Volta Redonda conta com uma Fábrica de Fraldas que funciona no bairro Ponte Alta. Toda a produção é destinada para colaborar no atendimento das necessidades das Instituições de Longa Permanência de idosos cadastradas na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

A equipe é composta por um encarregado e um auxiliar, além de oito jovens menores aprendizes egressos dos programas de assistência social de enfrentamento às situações de vulnerabilidade.

A Fábrica Municipal de Fraldas oferece uma oportunidade de emprego para esses jovens que participam do programa “Protegendo a Infância e Adolescência”. Eles aprendem a produzir as fraldas geriátricas, e recebem mensalmente uma ajuda de custo.

Na última semana, 480 unidades foram destinadas ao Lar dos Velhinhos de Volta Redonda (LVVR). Na instituição, vivem 63 idosos, sendo que a maioria faz uso permanente de fraldas.

A enfermeira responsável técnica do LVVR, Rachel Tavares de Souza, comentou que a entidade faz constantemente campanhas para angariar fraldas e alimentos.

“A instituição é mantida com o auxílio de doações como esta. O dinheiro que iríamos utilizar para a compra dessas fraldas será empregado para outras coisas, melhorando a qualidade de atendimento dos nossos idosos”, disse a enfermeira.