Vacinação itinerante contra a covid-19 em Volta RedondaDivulgação

Publicado 01/12/2021 09:46

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 1º, Volta Redonda realiza a vacinação itinerante contra a Covid-19 e a Influenza. As aplicações acontecerão em um carro-volante, o ‘carro da vacina’, que percorrerá o bairro Santa Cruz, das 9h às 13h.

A imunização também acontecerá em dois shoppings da cidade: Sider Shopping, na Vila Santa Cecília e no Shopping Park Sul, na São Geraldo. O horário será das 10h às 20h.

A vacinação será destinada para pessoas com 12 anos de idade ou mais que não ainda não receberam nenhuma dose ou que estão com a segunda aplicação contra a covid atrasada.

A terceira dose é para os com 50 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há pelo menos três meses. Quem tem menos de 50 anos podem recebê-la apenas após cinco meses da segunda.

Já a vacina contra a Influenza será ofertada para quem ainda não recebeu a vacina em 2021 e que tenham mais de seis meses de idade.

A imunização contra a Covid e Influenza continua também em todas as 46 unidades de saúde. Para receber alguma das doses, a pessoa deve apresentar cartão de vacina ou SUS e CPF.

No sábado, dia 4, será o Dia D da vacinação. Além dos shoppings que irão manter a aplicação das doses das 10h às 20h, ocorrerá ações para imunização das 9h às 19h, na Amaral Peixoto, no Centro, Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e Av. Sávio Gama, no Retiro. As unidades de saúde da cidade irão funcionar das 9h às 13h.