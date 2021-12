Caso está sendo investigado pela Polícia Civil - Divulgação

Publicado 02/12/2021 10:27

Volta Redonda - Um veículo suspeito de ser clonado foi apreendido na terça-feira, dia 30, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu após uma ocorrência de desacato a funcionários do Hospital São João Batista (HSJB).

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi acionada e o suspeito de desacato foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia. O homem disse que seu carro estava estacionado próximo à unidade hospitalar.

No local, os agentes encontraram o veículo parado irregularmente em uma vaga para pessoas com deficiência (PCD). O carro foi removido para o depósito público municipal.

Na quarta-feira, dia 1º, outro homem foi ao depósito e informou ser proprietário de um veículo com as mesmas características, inclusive a placa, mas alegou que o automóvel estaria na garagem de sua casa.

De acordo com as informações da GMVR, o motor do veículo teria sido adulterado, não sendo compatível com a numeração do chassi. “Agora, os dois veículos serão periciados pela polícia, que assumiu o caso”, diz a nota da GM.