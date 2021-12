Volta Redonda conta agora com vacinação itinerante contra a covid-19 - Divulgação

Volta Redonda conta agora com vacinação itinerante contra a covid-19

Publicado 02/12/2021 08:33

Volta Redonda - O carro-volante, o “carro da vacina” da vacinação estará nesta quinta-feira, dia 02, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. O veículo, que foi adaptado com um som, vai percorrer o local das 09h às 13h.

O primeiro bairro atendido pelo “carro da vacina” foi o bairro Santa Cruz, na quarta-feira, dia 1º. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os profissionais de saúde aplicaram 49 doses da vacina contra a covid-19, sendo 41 aplicações de terceira dose, 06 de segunda e 02 de primeira dose.

Ainda de acordo com a SMS, a vacina contra a gripe (Influenza) também foi oferecida aos moradores, a partir de seis meses de idade, que ainda não foram vacinados este ano.

O município também realiza a vacinação em shoppings. Dois espaços foram montados para aplicação das doses nos shoppings: Sider, na Vila Santa Cecília e Park Sul, no bairro São Geraldo. São ofertadas as vacinas contra a Covid-19 e Influenza, das 10h às 20h.

A imunização continua em todas as 46 Unidades de Saúde do município, das 08h às 16h. Sendo que onze unidades atendem com horário ampliado, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Primeira dose para pessoas com 12 anos de idade ou mais; segunda dose será destinada para pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira dose; terceira dose para quem tem 50 anos ou mais e recebeu a 2ª dose há pelo menos três meses e quem está com menos de 50 anos pode receber o reforço apenas após cinco meses da segunda.