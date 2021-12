Alison foi solto no início da noite de quarta-feira, dia 1º - Divulgação

Alison foi solto no início da noite de quarta-feira, dia 1ºDivulgação

Publicado 02/12/2021 17:03

No início da noite de quarta-feira, dia 1º, o pedreiro, que é morador de Volta Redonda, Alison da Silva Corrêa, de 22 anos, foi liberado do presídio em Japeri, na Baixada Fluminense. O alvará de soltura foi expedido na terça-feira, dia 30, mas a liberdade do jovem só aconteceu um dia depois, por volta das 18h.

Alison foi preso em Volta Redonda durante a Operação Alcateia, no dia 27 de outubro. A ação aconteceu para combater o tráfico de drogas na região. Sem passagens pela polícia, ele foi preso ao ser confundido com seu irmão.

A prisão de Alison ocorreu mediante uma conversa encontrada em um aparelho celular apreendido pelos policiais, onde um homem fala com uma pessoa identificada como "Zeca". A família disse que este apelido é usado pelo irmão de Alison, Jarlan da Silva Corrêa, que chegou a fazer uma declaração assinada e autenticada declarando que as mensagens encontradas foram feitas por ele.

“Reiterando minha declaração anterior, reafirmo que atendo pela Alcunha de ZECA e que as mensagens oriundas do terminal (número do telefone) são de minha autoria, pelo que assumo a responsabilidade pelos meus atos e registro que a associação de meu apelido (ZECA) a Alisson (meu irmão) é um engano que, lamentavelmente, levou um inocente à prisão”, diz um trecho da carta.

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público a identificação de Alison nas investigações não aconteceu somente pelo apelido de Zeca, mas o que teria sido confirmado também num trabalho de campo.

Diante da situação, os familiares buscaram na Justiça provar que ele era inocente. Na tarde de quinta-feira, dia 25 de novembro, familiares e amigos de Alison, realizaram uma manifestação em frente ao Fórum de Volta Redonda.

Ainda participaram do ato, representantes do MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) e do Observatório de Direitos Humanos da UFF (Universidade Federal Fluminense).

A defesa do jovem entrou com um pedido de habeas corpus e a detenção foi revogada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, Roberto Henrique dos Reis.

Para Alison o Natal foi antecipado, "ganhamos um presente Natal antecipado", disse em áudio à caminho de VR juntamente com sua esposa, Thayane Alves de Freitas Corrêa. O casal tem um filho de 1 ano e 7 meses.