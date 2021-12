Partida será nesta sexta-feira, dia 03, às 15h, no Raulino de Oliveira - Divulgação

Partida será nesta sexta-feira, dia 03, às 15h, no Raulino de OliveiraDivulgação

Publicado 03/12/2021 10:38

Volta Redonda - Os Garotos de Aço da categoria sub-15 enfrentam o Vasco da Gama pela final da Taça Rio. O jogo de ida acontece nesta sexta-feira, dia 03, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira.

A partida de volta está marcada para o sábado, dia 11, às 11h, no Artsul. O técnico da equipe, Leonardo Marinheiro comentou que o jogo será definido nos detalhes. Ele falou sobre a importância de contar com o apoio dos torcedores na partida.

“A gente sabe da dificuldade de enfrentar uma grande equipe como o Vasco da Gama, mas acreditamos no potencial da nossa equipe. Nosso grupo se mostrou muito forte, capaz e trabalhou muito para este momento. E, sem dúvida, é muito importante contar com o apoio da nossa torcida, que pode matar um pouco a saudade do Voltaço apoiando a categoria de base do clube que, certamente, seguirá fornecendo peças ao profissional”, ressaltou.

A presença de torcedores está liberada para o jogo desta sexta-feira, dia 03, e a entrada será 1kg de alimento não perecível.