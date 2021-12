Os Garotos de Aço ficaram no 0 a 0 com o Vasco da Gama - Divulgação

Publicado 04/12/2021 13:12

Volta Redonda - Voltaço e Vasco empataram em 0 a 0 no primeiro jogo da decisão da Taça Rio Sub-15. A partida aconteceu no estádio Raulino de Oliveira, na tarde de sexta-feira, dia 03.

O jogo de volta será no sábado, dia 11, às 11h, no Artsul. O técnico da equipe, Leonardo Marinheiro, falou sobre a expectativa para o confronto.

“Fizemos um jogo equilibrado e agora temos o jogo de volta no Artsul. De certa forma, o empate não foi um resultado ruim, pois já vencemos o Vasco na fase classificatória por 2 a 1. A gente já poderia ter saído com bom resultado do Raulino, mas vamos nos manter focados, trabalhar forte e buscar o título na próxima semana”, comentou.