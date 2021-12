Polícia Civil apreende 8 mil pinos de cocaína em VR - Divulgação

Publicado 06/12/2021 19:40

Volta Redonda - Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, a 93ª DP interceptaram um carro com oito mil pinos de cocaína e 90 seringas com óleo de maconha.

Um homem, de 32 anos, que dirigia o veículo foi preso em flagrante. Ele confessou aos policiais que era o responsável pelo transporte do material ilícito.

Ainda de acordo com as informações dos agentes, os entorpecentes chegavam do Complexo da Maré, na capital, para abastecer o tráfico no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

A ação ocorreu nesta segunda-feira, dia 06, na Rodovia Presidente Dutra, na entrada de Volta Redonda.