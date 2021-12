Competição terá 12 times da Série A do Brasileirão - Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:34 | Atualizado 06/12/2021 18:38

Volta Redonda - A Copa Voltaço 2021, a maior competição das categorias Sub-14 e Sub-13 do Brasil, segue até o domingo, dia 12. O evento conta com a participação de 19 equipes, de seis estados diferentes, sendo 12 times da Série A do Campeonato Brasileiro.

As equipes Sub-14 foram dividas em quatro grupos, jogando entre si. Os dois melhores colocados se classificando para as quartas de final. Os jogos das semifinais e a final serão disputados no estádio Raulino de Oliveira.

Os times do Volta Redonda FC, Botafogo, Avaí e Palmeiras, grupo A, terão sede em Volta Redonda. O grupo B, com sede no município de Pinheiral, estarão os times do Flamengo, Corinthians, RB Bragantino e Wetlza.

A chave C ficará em Resende, e contará com as equipes do Grêmio, São Paulo, Athletico Paranaense e Desportivo Brasil. O grupo D, composto pelas equipes do Fluminense, Atlético-MG, Coritiba e Atlético Vassourense, terá sede em Vassouras.

As equipes Sub-13 terão somente duas chaves, ambas com sede em Pinheiral, com os seguintes grupos: Grupo A com Flamengo, Marítimo, Serrano e Volta Redonda e Grupo B com Botafogo, RB Bragantino, Atitude Legal e Wetlza.

A estreia dos Garotos de Aço do Sub-14 na Copa Voltaço será diante do Botafogo l, nesta terça-feira, dia 07, às 10h15. Já o time do Sub-13 estreia diante do Marítimo, às 15h15. Os dois jogos acontecerão no CT João Havelange, em Pinheiral.

O vice-presidente do Voltaço, Flávio Horta Júnior, comentou sobre a importância da realização do evento.

“Primeiramente, precisamos agradecer a Ferj e a CBF por acreditarem e apoiarem a realização da competição. É um orgulho muito grande para o Volta Redonda ser o anfitrião da maior competição sub-14 do Brasil. A Copa Voltaço está crescendo a cada ano, recebendo cada vez mais equipes da Série A e colocando a região em um importante cenário esportivo do Brasil. Sem contar que é uma oportunidade única para os nossos atletas enfrentarem equipes de alto nível, agregando muito para a formação deles”, falou.