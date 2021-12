Confira o cronograma de vacinação contra covid-19 em VR - Divulgação

Confira o cronograma de vacinação contra covid-19 em VRDivulgação

Publicado 07/12/2021 12:03

Volta Redonda - O carro da vacina contra a covid-19 percorre nesta terça-feira, dia 07, o bairro Açude, incluindo os setores do 1 ao 4. O carro-volante estará no bairro até as 13h.

Já nos postos de vacinação nos shoppings (Sider e Park Sul), a aplicação das doses segue até as 20h. Nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF) a imunização acontece até as 16h.

Onze unidades estão com horário estendido para atender a população. Até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Confira a programação:

- Primeira dose destinada para pessoas a partir de 12 anos, que ainda não receberam a imunização.



- Segunda dose para os vacinados com a primeira há pelo menos 21 dias.



- Terceira dose para quem tem 50 anos ou mais que recebeu a 2ª dose há pelo menos 3 meses. Quem tem menos de 50 anos, o imunizante será ofertado após 5 meses da 2ª dose.