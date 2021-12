Publicado 11/12/2021 15:41 | Atualizado 11/12/2021 15:48

Volta Redonda - A Avenida Radial Leste em Volta Redonda estará interditada neste domingo, dia 12, das 8h às 10h. A interdição vai ocorrer no trecho entre o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e o trevo próximo à Escola Municipal Sergipe.

Os motoristas poderão acessar o bairro Vila Americana como desvio para os bairros Aterrado, Retiro e outros locais.

O motivo da alteração no trânsito é a realização da Corrida do Aço. No percurso, os participantes irão percorrer as ruas do bairro Aero Clube.