Definidos os finalistas do sub-13 e semifinalistas no sub-14 da Copa Voltaço 2021Divulgação

Publicado 11/12/2021 10:08 | Atualizado 11/12/2021 10:11

Volta Redonda - Os semifinalistas da categoria sub-14 e os finalistas do sub-13 da Copa Voltaço 2021 foram definidos na sexta-feira, dia 10. A primeira semifinal no sub-14 será entre Flamengo e Athlético-PR. A partida será neste sábado, dia 11, no estádio Raulino de Oliveira, às 9h.

A outra vaga na final será decidida no confronto entre Fluminense, que derrotou o Corinthians por 1 a 0, e São Paulo, que superou o Avaí por 2 a 0. O jogo também será no Raulino de Oliveira, às 11h.

Na categoria sub-13, o Volta Redonda marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino e está na decisão da competição. Os Garotos de Aço irão enfrentar o Botafogo.

A final será no domingo, dia 12, às 11h, no Raulino de Oliveira. A torcida poderá entrar no estádio para assistir aos jogos deste final de semana. O ingresso será 1kg de alimento não perecível e a entrada será pelo setor branco.