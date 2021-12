Policiais civis da 93ª DP prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 09/12/2021 19:18

Volta Redonda - Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante em Volta Redonda. A prisão foi efetuada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro São Lucas, na quarta-feira, dia 08.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima. Os agentes foram ao local indicado e localizaram três casas no mesmo quintal. Os suspeitos quando perceberam a chegada da polícia, tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos perto de uma das residências.

De acordo com a ocorrência, dentro de uma das casas, os policiais encontraram: uma arma de fogo com numeração suprimida, vários pinos plásticos com cocaína, pedras de crack, um tablete de maconha, cinco rádios de comunicação e R$ 27,00 em dinheiro.

Ainda segundo as informações da Polícia Civil, os indivíduos estavam em liberdade condicional. Eles haviam sido condenados, em 2015, a pena de 12 anos de prisão pelo homicídio de Marcelo de Oliveira Souza, ocorrido em agosto de 2013.