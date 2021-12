Voltaço conquista no sub-13 e Fluminense no sub-14 - Divulgação

Publicado 13/12/2021 07:41 | Atualizado 13/12/2021 08:10

Volta Redonda - O Volta Redonda e o Fluminense foram os campeões da Copa Voltaço 2021. No sub-13, o Esquadrão de Aço venceu o Botafogo por 3 a 1 e conquistou o título. No sub-14, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0. As decisões aconteceram no último domingo, dia 12, no estádio Raulino de Oliveira.

Categoria sub-13

O Botafogo abriu o placar com Davi. Os Garotos de Aço conseguiram a reação ainda no primeiro tempo da partida e empataram com um gol do zagueiro Pedro. Após do intervalo, o Voltaço virou o jogo com gol de Brendo, que mandou para o fundo das redes depois de grande jogada de João Henrique.

Atrás no placar, o Botafogo foi em busca do empate, mas foi o Esquadrão de Aço que marcou. Ferrugem ganhou na velocidade do defensor, invadiu a área e bateu na saída de Igor.

Sub-14

Desde o primeiro minuto de jogo, Flamengo e Fluminense fizeram forte marcação, principalmente no meio-campo.O primeiro a assustar foi o Flamengo, mas Tallyson não conseguiu finalizar. A resposta do Fluminense veio com Matheus, que recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol.

O Fluminense abriu o marcador ainda na primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Wallace dominou e bateu de primeiro, marcando o gol da vitória no Raulino de Oliveira.