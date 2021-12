Vacinação acontece nos postos fixos nos shoppings, nas unidades básicas de saúde, além do carro-volante - Divulgação

Vacinação acontece nos postos fixos nos shoppings, nas unidades básicas de saúde, além do carro-volanteDivulgação

Publicado 13/12/2021 10:32

Volta Redonda - O município de Volta Redonda inicia a aplicação da terceira dose contra covid-19 para toda população adulta vacinada com a segunda dose até 30 de setembro de 2021. A medida começa a valer nesta segunda-feira, dia 13.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) é que a dose de reforço seja feita com imunizante diferente da aplicada nas primeiras doses (podendo excepcionalmente serem do mesmo fabricante conforme disponibilidade).

Cronograma de vacinação:

O carro da vacinação está nesta segunda-feira, dia 13, no bairro Água Limpa I, das 09h às 13h. Para se vacinar, as pessoas devem apresentar o cartão vacinal ou do SUS e CPF. Nos centros comerciais continuam os postos fixos: shoppings Sider e Park Sul , onde são aplicadas: primeiras, segundas e terceiras doses, das 10h às 20h.

A vacinação segue em todas as 46 unidades de saúde, das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido, até as 21h: 249, São João, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais; Segunda dose: das vacinas CoronaVac e Pfizer serão aplicadas as pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 22/11/2021; a segunda dose da AstraZeneca para pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 15/11/2021;

Terceira dose (dose de reforço): pessoas com 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021; pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades vacinadas com a 2ª dose até há pelo menos 3 meses; imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 15/11/2021.