Santo Agostinho/Volta Grande contará com feira especial na segunda, dia 20 - Divulgação

Santo Agostinho/Volta Grande contará com feira especial na segunda, dia 20Divulgação

Publicado 16/12/2021 09:26 | Atualizado 16/12/2021 09:28

Volta Redonda - Entre os dias 18 e 24 de dezembro, a Feira Livre de Volta Redonda irá funcionar das 7h30 às 14h30. O horário especial ocorrerá por conta da proximidade do Natal.

No dia 20, segunda-feira, a feira acontecerá no bairro Santo Agostinho/Volta Grande. Serão comercializados produtos alimentícios, vestuários e calçados na mesma área. Por conta da pandemia, anteriormente os comerciantes eram divididos entre o setor de alimento e vestuário na extensão do bairro.

Confira os locais da Feira Livre:

- Vila Santa Cecília (Domingo)

- Santa Cruz (Segunda-feira)

- Retiro (Terça-feira)

- Sessenta (Quarta-feira)

- Santo Agostinho/Volta Grande (Quinta-feira)

- Conforto (Sexta-feira)

- Aterrado (Sábado)