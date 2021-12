Ailton Santos, lateral-esquerdo, e Iury, lateral-direito, chegam para reforçar equipe do VRFC - Divulgação

Ailton Santos, lateral-esquerdo, e Iury, lateral-direito, chegam para reforçar equipe do VRFCDivulgação

Publicado 16/12/2021 18:49

Volta Redonda - O Voltaço anunciou contratação do lateral-esquerdo Ailton Santos, de 24 anos, e o lateral-direito Iury, de 23 anos. Os contratos são válidos até o final do próximo ano. O anúncio da chegada dos atletas aconteceu na quarta-feira, dia 15. Os jogadores já estão participando da pré-temporada para o Campeonato Carioca.

Ailton Santos foi revelado em 2019 pelo Real Sport-RS. No ano seguinte, ele foi transferido para o Real Noroeste-ES, onde conquistou o Campeonato Capixaba de 2020 e foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição.

“Estou muito feliz com a oportunidade que estou recebendo, quero poder dar o meu melhor e ajudar todo o grupo para que possamos conquistar bastantes coisas nesta temporada de 2022. Sou um jogador de bastante força, chego com facilidade no ataque, ajudo bastante na defesa, e procuro ser sempre um guerreiro em campo, com muita garra e vontade de vencer. Vamos para cima, Voltaço”, comentou Ailton.

Iury iniciou a carreira no Real Noroeste-ES, ele já defendeu a Cabofriense, Rio Branco-ES, Bandeirante-SP e Matonense-SP, último clube antes de assinar contrato com o Voltaço.

“É uma grande oportunidade na minha carreira e só tenho que agradecer a diretoria do Volta Redonda pela confiança. Sou um jogador que tem como características principais a marcação, velocidade, e muita entrega dentro de campo, brigando por cada bola o tempo todo”, disse.

Segundo o gerente de futebol do VRFC, Zada, alguns reforços estão em vista, alguns devem chegar nos próximos dias. Ele também comentou sobre a chegada dos dois laterais.

“O Ailton e o Iury são jogadores jovens, promissores, que vínhamos acompanhando a evolução deles, chegam sem custos e, com certeza, irão somar muito ao nosso elenco. Junto com a comissão técnica, mapeamos as carências do nosso elenco e estamos buscando jogadores para estas posições”, falou.