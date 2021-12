Material apreendido no bairro Santo Agostinho em VR - Divulgação

Material apreendido no bairro Santo Agostinho em VRDivulgação

Publicado 17/12/2021 16:24

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem e apreenderam um menor por suspeita de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A ação aconteceu na noite de quarta-feira, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Os policiais foram ao endereço para verificar denúncias sobre a venda de entorpecentes em um local conhecido como “Beco do K.O”. No local, um cerco foi montado e os suspeitos localizados.

O seguinte material foi apreendido: 153 pinos de cocaína, 181 pedras de crack e 106 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.