VR segue com vacinação contra covid neste sábado, dia 18 Divulgação

Publicado 17/12/2021 17:08

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 continua neste sábado, dia 18, em Volta Redonda. A aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses ocorrerá das 07h às 19h, em quatro unidades básicas de saúde (UBS e UBSF): Siderlândia, 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

O carro da vacina, com apoio da Defesa Civil, irá percorrer os seguintes bairros, das 09h às 13h: Jardim Amália, Normandia e Água Limpa. A vacinação nos postos de imunização nos shoppings Sider e Park Sul será das 10h às 20h.

A primeira dose estará disponível para pessoas de 12 anos ou mais. È necessária a apresentação de comprovante de residência, CPF, RG e cartão do SUS.

Já a 2ª dose é destinada para pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira aplicação. A 3ª dose para pessoas acima de 18 anos que foram vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021 e ainda imunossuprimidos que receberam a 2ª dose até 20/11/2021. As pessoas devem apresentar CPF e os cartões de vacina e do SUS.