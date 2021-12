Publicado 19/12/2021 17:02

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) subiu duas posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Voltaço somou 2.193 pontos e com isso está no 53° lugar.

O Ranking de 2022 foi divulgado na noite de quinta-feira, dia 16. Esta é a melhor colocação e maior pontuação do clube desde a criação do ranking. Ao todo, nos últimos sete anos, o Voltaço teve um salto de 67 posições.

“É um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado no clube e isso nos deixa muito orgulhosos e honrados de ver o Volta Redonda cada vez mais crescendo no cenário nacional. É uma conquista que precisamos compartilhar com todos dentro do clube, funcionários, diretores, atletas, conselheiros e os torcedores também, que contribuem diariamente para o fortalecimento do nosso Esquadrão de Aço”, falou o presidente Flávio Horta.