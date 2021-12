MEP-VR solicita reunião com a presidência da Câmara Municipal de VR para discutir aumento salarial dos vereadores - Divulgação

MEP-VR solicita reunião com a presidência da Câmara Municipal de VR para discutir aumento salarial dos vereadoresDivulgação

Publicado 18/12/2021 12:29

Volta Redonda - A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na sessão da última terça-feira, dia 14, o aumento de salário dos legisladores. O valor mensal aprovado foi de R$ 12.650,00. Na votação, 3 vereadores votaram contra, 14 a favor e 4 ausências foram registradas.

A notícia do aumento salarial tem provocado diversas críticas dos cidadãos e segmentos sociais, tendo em vista as condições de carreira dos servidores públicos e, especialmente, a situação de incerteza de muitos moradores por conta da crise econômica e a pandemia de covid-19.

Diante da situação, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) fez um apelo público aos vereadores para que repensem a situação. A solicitação foi feita pelo MEP-VR, depois de um debate junto ao seu conselho, “considerando que os maiores salários dos legisladores municipais estão nas capitais e cidades mais populosas, inclua-se Volta Redonda...aos quais sabemos que muitas vezes são acrescidos gratificações, reembolsos por gastos no exercício da função, celulares, verbas extras de gabinete, etc, a depender do município, faz um apelo público”, diz o texto do Movimento.

O Movimento fez o pedido à presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda, na noite de sexta-feira, dia 17, para uma reunião com o objetivo de discutir a situação e “propor que o conjunto de vereadores reveja suas posições, considerando as dificuldades econômicas do município e também da população, e reduzam em 50% os seus salários. Será um presente de Natal à sociedade”, finaliza a nota do MEP-VR.

Em contato com a reportagem do O Dia, o diretor executivo do MEP-VR, José Maria da Silva, o Zezinho, informou que a presidência da Câmara marcou a reunião para segunda-feira, dia 20. “E já temos o retorno, a presidência irá receber equipe do MEP, pela manhã, na segunda, 20”, falou Zezinho.