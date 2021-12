As provas serão realizadas no dia 23 de janeiro, das 14h às 17h30 - Divulgação

As provas serão realizadas no dia 23 de janeiro, das 14h às 17h30Divulgação

Publicado 20/12/2021 10:29

Volta Redonda - O município de Volta Redonda abriu o período de inscrição para o curso de Técnico em Enfermagem, até o dia 31 de dezembro. As aulas serão ministradas no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

No total, 40 vagas gratuitas serão disponibilizadas, através de uma parceria entre Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e Faetec.