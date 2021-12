20 quilos de maconha apreendidos em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 22/12/2021 09:02 | Atualizado 22/12/2021 09:02

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu 20 quilos de maconha na noite de terça-feira, dia 21, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu na Avenida Sávio Gama com a Rua Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, local perto da entrada para o Complexo Vila Brasília.

Segundo a PM, a ação teve início quando os agentes estavam no bairro Nova Primavera e receberam a informação de um veículo que estava carregado com drogas que seriam entregues no bairro Candelária.

Os policiais conseguiram alcançar o carro e fizeram a abordagem. Dentro do veículo encontraram o entorpecente que estava distribuído em tabletes grandes. Na ação, o condutor do carro foi detido.

Todo o material apreendido e o suspeito foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.