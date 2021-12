Vereador Rodrigo Furtado garante cerca de 1 milhão de reais para a saúde de Volta Redonda ao longo deste ano - Reprodução

Publicado 23/12/2021 20:25

Volta Redonda - Uma emenda no valor de R$ 499.800,00 será destinada ao Hospital Nelson Gonçalves, o antigo Cais do Aterrado, em Volta Redonda. A verba para a área da saúde acontece por meio da solicitação do vereador Rodrigo Furtado, junto ao Deputado Federal Júlio Lopes.

Rodrigo percebeu que o investimento era necessário no setor após visitar os centros de saúde da cidade, através do ‘gabinete itinerante’. Ainda segundo o vereador, é importante estabelecer parcerias.

“Preciso agradecer de coração o trabalho do deputado Júlio Lopes, ele tem sido um parceiro do meu mandato e também de Volta Redonda. Tenho certeza que essa emenda destinada por ele a meu pedido fará muita diferença nas instalações do hospital e, com isso, a população será melhor atendida”, falou.

A confirmação da emenda foi feita ao vereador na quarta-feira, dia 22, com uma mensagem de Julio Lopes.

“Ao mesmo tempo em que o cumprimento, informo a emissão, pelo Ministério da Saúde, da nota de empenho nº 000161 no valor de R$ 499.800,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos Reais) em atendimento à minha indicação de emenda do Relator Geral para reforma do Hospital Nélson Gonçalves nesse município”, escreveu o deputado.

Esta não é a primeira vez que acontece uma parceria entre Julio Lopes e Rodrigo Furtado para beneficiar a cidade. Lopes reservou ainda em julho deste ano por meio de Recurso Extra Orçamentário mais meio milhão de reais, atendendo uma solicitação do vereador. A verba será para reforma da UPA do Santo Agostinho.

“Esse foi outro presente que o deputado Júlio Lopes nos deu. Sabemos das dificuldades financeiras que o município tem passado como reflexo da pandemia, então toda ajuda é bem vinda ainda mais se for para melhorar o atendimento de uma unidade de saúde tão importante para a população de Volta Redonda”, disse Rodrigo.