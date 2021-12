Confira o funcionamento de serviços durante o feriado prolongado de Natal em VR - Divulgação

Publicado 24/12/2021 10:19

Volta Redonda - Confira como será o funcionamento dos espaços e setores públicos de Volta Redonda nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

Ônibus Elétricos do Tarifa Comercial Zero funcionarão normalmente nesta sexta-feira, dia 24. Já no fim de semana, dias 25 e 26, os ônibus não estarão em circulação.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS e UBSF) não irão funcionar nesta sexta-feira, dia, 24, ponto facultativo. No fim de semana, dias 25 e 26, duas unidades de saúde dos bairros: Vila Mury e Volta Grande, estarão abertas das 7h às 19h, para atendimento de síndrome gripal.

O atendimento, incluindo a vacinação contra a covid-19 e outras doenças, retornará em todas as 46 unidades básicas de saúde na segunda-feira, dia 27, das 8h às 16h, sendo que 11 unidades funcionam com horário estendido.

Os hospitais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves funcionarão normalmente todos os dias, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (antigo Cais Conforto).

As coletas de lixo e a seletiva funcionarão normalmente nesta sexta, sábado e domingo, dias 24, 25 e 26.

O Parque Aquático não abrirá no sábado, dia 25 e segunda, dia 27. No domingo, dia 26, o local funcionará das 8h às 17h. A Arena Esportiva ficará fechada nos dias 25 e 26/12. Na segunda-feira, dia 27, o funcionamento será retomado.

O Zoológico ficará fechado ao público nos dias 24 e 25, e volta a funcionar no dia 26/12, das 8h às 16h30. Atualmente, não é mais necessário o agendamento. A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes ficarão fechados durante o Natal.

Os guichês de atendimento da Secretaria de Fazenda (SMF) na sede do governo municipal retornarão com o atendimento normalmente na segunda-feira, dia 27. Já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) estará em regime de plantão. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água deve entrar em contato pelos telefones 115 ou (24) 3344-2900.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, estará aberto para visitas durante este fim de semana, dias 25 e 26/12, das 7h às 17h.