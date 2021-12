Buscas começaram na tarde deste domingo - Reprodução do facebook

Publicado 27/12/2021 13:25 | Atualizado 27/12/2021 13:28

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou no início da manhã desta segunda-feira as buscas por adolescente, de 17 anos, que teria desaparecido no mar da Prainha, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. A procura pelo jovem começou neste domingo, às 15h40, após familiares registrarem o sumiço. Uma motoaquática e um quadriciclo são usados pelos bombeiros na operação.

Segundo informações preliminares, o adolescente desapareceu após salvar a irmã que se afogava na Prainha. A menina teria sido resgatada pela equipe de Salva-Mar, mas o jovem desapareceu no mar. O local onde o adolescente desapareceu é conhecido como Praia da Vila.

As buscas deste domingo ocorreram até as 19h50 e retornaram às 6h desta segunda.