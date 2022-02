Desde o início da manhã, os policiais militares do 39º BPM realizam operações nas comunidades do Gogó da Ema, Santa Tereza e Bom Pastor - Twitter / Pmerj

Publicado 02/02/2022 14:45 | Atualizado 02/02/2022 14:49

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) localizaram, na tarde desta quarta-feira (02/02), um local de desmanche de veículos na Comunidade da Caixa D'água, no Gogó da Ema, em Belford Roxo. Diversas peças de carros foram localizadas em um terreno na divisa entre a Avenida Distinção e Rua Jorge Bragança. Confira a abaixo o vídeo com o local dos desmanches: